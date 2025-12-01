Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є "важкі"

За оновленою інформацією, у Дніпрі внаслідок ранкової атаки РФ постраждали 43 людини, з яких 30 залишаються у лікарні. Медики повідомляють, що 10 постраждалих перебувають у важкому стані, і лікарі продовжують боротися за їхнє життя.

Внаслідок удару пошкоджено значний обсяг цивільної інфраструктури: адміністративну будівлю, кілька підприємств, чотири навчальні заклади, а також чотири багатоповерхові будинки.

Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Уламками та вибуховою хвилею знищено понад 50 автомобілів, пошкоджено дві станції технічного обслуговування.

Фото: наслідки ракетного удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також агресор атакував FPV-дронами Мирівську та Марганецьку громади на Нікопольщині. Жертв та поранених у цих районах немає.