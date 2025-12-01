Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 43, є "важкі"

Унаслідок ранкового ракетного удару РФ по Дніпру кількість поранених збільшилася до 43 осіб, серед них - 10 у важкому стані, десятки будівель та авто зазнали руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
За оновленою інформацією, у Дніпрі внаслідок ранкової атаки РФ постраждали 43 людини, з яких 30 залишаються у лікарні. Медики повідомляють, що 10 постраждалих перебувають у важкому стані, і лікарі продовжують боротися за їхнє життя.
Внаслідок удару пошкоджено значний обсяг цивільної інфраструктури: адміністративну будівлю, кілька підприємств, чотири навчальні заклади, а також чотири багатоповерхові будинки.
Уламками та вибуховою хвилею знищено понад 50 автомобілів, пошкоджено дві станції технічного обслуговування.
Також агресор атакував FPV-дронами Мирівську та Марганецьку громади на Нікопольщині. Жертв та поранених у цих районах немає.
Нагадаємо, вранці 1 грудня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Повітряну тривогу оголосили після 10:00, коли військові попередили про можливий запуск балістичної ракети з району Таганрога в РФ.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух стався неподалік станції техобслуговування, а на місці прильоту працювало багато карет швидкої допомоги.
Спочатку йшлося про чотирьох загиблих та 15 поранених, однак згодом кількість постраждалих збільшилася до 27 осіб.
Представники місцевої влади та рятувальники оприлюднили відео та фото з наслідками російського балістичного удару.