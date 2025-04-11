Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла, масштабну пожежу ліквідували

Після вчорашнього ракетного обстрілу Дніпра зросла кількість постраждалих вже до дев'яти людей. Пожежу, що спалахнула через ворожий удар, вдалося загасити лише вранці.

Як передає РБК-Україна , про це заявив керівник Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак .

Чиновник поінформував 11 квітня, що ща уточненою інформацією, у Дніпрі кількість постраждалих через російський ракетний удар по місту напередодні зросла до 9 людей (вчора були дані про вісьмох травмованих та одного загиблого).

Також глава ОВА розповів, що лише сьогодні вранці рятувальникам вдалося ліквідувати "масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання".

Він також висловив вдячність надзвичайниками за роботу.

Своєю чергою у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили сьогодні вранці, що рятувальники ліквідували "масштабну пожежу, площею 6000 кв.м., що виникла через ворожий удар у Дніпрі".

Крім того, у Службі оприлюднили фото з місця вогняної події після вчорашнього ракетного обстрілу.

"На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки", - додали надзвичайники.

Ракетний удар по Дніпру

Як повідомлялося раніше, у четвер вдень 10 квітня російські терористи завдали ракетного удару по Дніпру, застосувавши для обстрілу балістику.

З'ясувалося, що росармія поцілила по заводу компанії "Біосфера", яка виробляє підгузки, серветки та іншу продукцію цивільного характеру. На місці влучення спалахнула пожежа.

Внаслідок ворожого обстрілу частину складів компанії в Дніпрі було знищено. Через ракетний удар загинув 42-річний чоловік, який був співробітником "Біосфери".

На ворожий обстріл відреагував глава держави. Президент Володимир Зеленський закликав застосувати тактику тиску проти РФ, щоб припинити війну.

Детальніше про російський обстріл міста Дніпро 10 квітня - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.