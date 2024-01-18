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Ракетний удар по Чугуєву: троє людей постраждали, фото наслідків

Чугуїв, Четвер 18 січня 2024 10:02
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Ракетний удар по Чугуєву: троє людей постраждали, фото наслідків Фото: через удари по Чугуєву постраждали троє осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області постраждали троє людей. Ще одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у Telegram.

За даними слідства, російські окупанти вдарили по Чугуєву о 22:30 у середу, 17 січня. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлі школи.

Відомо, що росіяни вдарили по місту зенітними ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Через ворожий обстріл загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у навчальному закладі. Поранення отримали жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву (t.me/pgo_gov_ua)

Нічні обстріли України

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 33 дрони-камікадзе. Сили ППО знищили 22 "Шахеди". Безпілотники летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарська та Курської області.

ППО працювала у Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Як відомо, також окупанти вдарили по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад.

Більше про наслідки нічних обстрілів України - у нашому матеріалі.

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