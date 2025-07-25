Ракетний удар по Чернівцям 12 липня: кількість жертв зросла до 4

Атака на Чернівці 12 липня

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці стали одним із епіцентрів удару – за офіційними даними, область атакували чотирма дронами типу "Шахед" і однією ракетою.

У Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка.

Згодом у ДСНС показали, як виглядає місто після ворожого удару. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу в кількох локаціях, є загиблі та поранені. Під обстріл потрапили адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючі споруди, а також автомобілі.

У Сторожинецькій громаді області також зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.

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