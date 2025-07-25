Ракетний удар по Чернівцям 12 липня: кількість жертв зросла до 4

Росіяни 12 липня нанесли комбінований удар по Чернівцям з використанням ракет та дронів-камікадзе. Кількість жертв обстрілу зросла до 4 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка – 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку", - зазначив керівник Чернівецької ОВА. За його словами, загибла у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України.