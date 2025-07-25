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Ракетный удар по Черновцам 12 июля: количество жертв возросло до 4

Пятница 25 июля 2025 12:16
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Ракетный удар по Черновцам 12 июля: количество жертв возросло до 4 Фото: войска РФ ударили по Черновцам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне 12 июля нанесли комбинированный удар по Черновцам с использованием ракет и дронов-камикадзе. Количество жертв обстрела возросло до 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

"К большому сожалению, сегодня в больнице умерла тяжело раненная черновчанка - 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому", - отметил руководитель Черновицкой ОВА.

По его словам, погибшая в 2015 году пошла добровольцем на фронт защищать Украину, не имея военного опыта. После демобилизации активно занималась волонтерской работой и до последнего дня поддерживала Вооруженные силы Украины.

Атака на Черновцы 12 июля

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Черновцы стали одним из эпицентров удара - по официальным данным, область атаковали четырьмя дронами типа "Шахед" и одной ракетой.

В Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили. Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины.

Впоследствии в ГСЧС показали, как выглядит город после вражеского удара. В результате атаки возникли пожары сразу в нескольких локациях, есть погибшие и раненые. Под обстрел попали админздания, жилые дома, два нефункционирующих сооружения, а также автомобили.

В Сторожинецкой общине области также зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.

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