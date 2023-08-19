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Ракетний удар по Чернігову. Кількість постраждалих зросла до 117

Фото: у Чернігові зросла кількість постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову знову збільшилася. Відомо про 117 потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов'язки мера міста Олександра Ломако в Telegram.

"Станом на 15:25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про те, що серед постраждалих понад 10 дітей. Крім того, серед жертв ракетного терору також є дитина. За словами глави МВС Ігоря Клименка, шестирічна дівчинка отримала тяжкі поранення, медики не змогли її врятувати.

Ракетний удар по Чернігову

Сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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