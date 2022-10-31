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Ракетний удар по Черкаській області. Пожежу на енергетичному об'єкті загасили

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Черкаси, Понеділок 31 жовтня 2022 15:28
Ракетний удар по Черкаській області. Пожежу на енергетичному об'єкті загасили Фото: у Черкаській області загасили пожежу після ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники загасили пожежу на енергетичному об'єкті у Черкаській області, яка виникла в результаті ракетного удару росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ракетними ударами", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків ракетних ударів залучили 15 одиниць техніки ДСНС та 73 рятувальників.

Фото: у Черкаській області загасили пожежу після ракетних ударів (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури у Черкаській області, внаслідок чого частина регіону залишилася без світла.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілів поранення отримали четверо жителів Черкаської області.

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