Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки РФ ракета влучила прямо у житловий будинок. Він також опублікував відео з місця, на якому зруйновано частину житлової багатоповерхівки. Президент повідомив, що під завалами є люди.

Про зруйнований під'їзд у будинку у Святошинському районі також повідомляв і мер Віталій Кличко. Він зазначав, що в цьому районі є пожежі ще у кількох нежитлових будівлях.

Тим часом голова КМВА Тимур Ткаченко розповів, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в 9-ти поверховий житловий будинок у Святошинському районі.

Наслідки в інших районах Києва

Також відомо, що в Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

Тим часом у Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

Крім того, у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях.

Комбінована атака на Київ

РФ з ночі масовано атакувала Київ дронами, у місті працювала ППО. Ворожі безпілотники летіли на місто з різних напрямків. Найбільше руйнувань, за повідомленнями влади, фіксували у Солом'янському районі, зокрема, пошкоджено будівлю вишу та житлові будинки.

А вже вранці 31 липня ворог запустив по Києву ракети. Наразі відомо про двох жертв та понад 50 постраждалих.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.