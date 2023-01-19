Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла

Кількість загиблих внаслідок підступного ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня зросла до 46 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.