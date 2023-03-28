Ракетний удар по Богодухову у Харківській області: є руйнування та поранений

У вівторок, 28 березня, російські війська завдали удари по Богодухову у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що постраждав 73-річний чоловік, він отримав контузію. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

"Ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору. Пошкоджень зазнали дахи та вікна будинків. Частково пошкоджено дитячий садок", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти запустили дві ракети, ймовірно, С-300 по місту Богодухів в Харківській області. Попередньо відомо, що ніхто внаслідок удару не постраждав.

РБК-Україна писало про те, що, за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни можуть завдати по Україні точкові ракетні удари, однак наразі ворог більше використовує авіацію для атак.

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