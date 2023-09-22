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Ракетний обстріл Києва. Під атакою були енергомережі, є пошкодження

Фото: у Києві під час атаки 21 вересня були пошкодженні енергомережі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час ракетного обстрілу Києва та області у четвер, 21 вересня, були пошкоджені енергомережі. Тисячі людей залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що під час вчорашньої ворожої атаки у Києві та області були знеструмлення.

"Так. Були пошкоджені мережі в Києві й Київській області. В Київській області вимикалося десь близько 3 тисяч споживачів. У Києві - близько тисячі. Протягом години ми заживлювали споживачів і потім протягом дня ремонтувалися", - сказав він.

Сахарук припустив, що росіяни почали обстрілювати енергетику України, як це було минулої осені та зими. Він не виключає, що атаки повторяться.

"По суті це вже так зрозуміло, що дійсно починається. Дійсно вони цілять по інфраструктурі. І я думаю будуть робити це надалі", - сказав директор ДТЕК.

Масштабний обстріл України

Вчора, 21 вересня, російські терористи випустили по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Сили протиповітряної оборони збили 38 з них, але у деяких регіонах були "прильоти".

"Укренерго" повідомило, що це була перша за останні півроку атака на енергетику. Зафіксовані пошкодження у Рівненській та Житомирській областях.

У Києві прямих влучань не було, але уламки збитих ракет впали у декількох районах. Відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше сім осіб, кількох госпіталізували.

 

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

 

 

 

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