RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный обстрел Киева. Под атакой были энергосети, есть повреждения

Фото: в Киеве во время атаки 21 сентября были повреждены энергосети (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время ракетного обстрела Киева и области в четверг, 21 сентября, были повреждены энергосети. Тысячи людей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что во время вчерашней вражеской атаки в Киеве и области были отключения света.

"Да. Были повреждены сети в Киеве и Киевской области. В Киевской области выключалось около 3 тысяч потребителей. В Киеве - около тысячи. В течение часа мы заживляли потребителей и затем в течение дня ремонтировались", - сказал он.

Сахарук предположил, что россияне начали обстреливать энергетику Украины, как это было прошлой осенью и зимой. Он не исключает, что атаки повторятся.

"По сути это уже так понятно, что действительно начинается. Действительно они целят по инфраструктуре. И я думаю будут делать это дальше", - сказал директор ДТЭК.

Масштабный обстрел Украины

Вчера, 21 сентября, российские террористы выпустили по Украине 43 ракеты из стратегической авиации. Силы противовоздушной обороны сбили 38 из них, но в некоторых регионах были "прилеты".

"Укрэнерго" сообщило, что это была первая за последние полгода атака на энергетику. Зафиксированы повреждения в Ровенской и Житомирской областях.

В Киеве прямых попаданий не было, но обломки сбитых ракет упали в нескольких районах. Известно, что в результате атаки пострадали не менее семи человек, несколько были госпитализированы.

 

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиеввідключеня світларакетна атакаВойна в УкраинеВойна России против Украиныракетный удар