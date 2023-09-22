Ракетный обстрел Киева. Под атакой были энергосети, есть повреждения

Во время ракетного обстрела Киева и области в четверг, 21 сентября, были повреждены энергосети. Тысячи людей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что во время вчерашней вражеской атаки в Киеве и области были отключения света.
"Да. Были повреждены сети в Киеве и Киевской области. В Киевской области выключалось около 3 тысяч потребителей. В Киеве - около тысячи. В течение часа мы заживляли потребителей и затем в течение дня ремонтировались", - сказал он.
Сахарук предположил, что россияне начали обстреливать энергетику Украины, как это было прошлой осенью и зимой. Он не исключает, что атаки повторятся.
"По сути это уже так понятно, что действительно начинается. Действительно они целят по инфраструктуре. И я думаю будут делать это дальше", - сказал директор ДТЭК.
Вчера, 21 сентября, российские террористы выпустили по Украине 43 ракеты из стратегической авиации. Силы противовоздушной обороны сбили 38 из них, но в некоторых регионах были "прилеты".
"Укрэнерго" сообщило, что это была первая за последние полгода атака на энергетику. Зафиксированы повреждения в Ровенской и Житомирской областях.
В Киеве прямых попаданий не было, но обломки сбитых ракет упали в нескольких районах. Известно, что в результате атаки пострадали не менее семи человек, несколько были госпитализированы.
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