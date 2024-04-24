Ракетний обстріл Харкова: росіяни вдарили по житловому комплексу

Російські загарбники під час ракетного обстрілу Харкова цієї ночі, 24 квітня, вдарили по житловому комплексу у Шевченківському районі міста.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі", - розповів мер.
Він додав, що за попередніми даними, для цієї атаки по місту війська РФ застосували ракету С-300.
Наразі немає даних щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.
"На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучань триває", - розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Чиновник додав, що через ракетний удар по Харкову є руйнування цивільної інфраструктури.
Оновлено о 01:20
Пізніше в мерії уточнили, що через російський ракетний удар по Харкову постраждали двоє людей.
"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав він.
Оновлено о 01:28
За уточненою інформацією, російські терористи вдарили по Харкову двома ракетами С-300, розповів пізніше керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки", - написав він у Telegram.
Він також уточнив, що стан двох постраждалих оцінюється як легкий, їм було надано медичну допомогу на місці.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня у Харкові близько 00:35 пролунали сильні вибухи під час повітряної тривоги.
Як розповіли представники влади міста та області, Харків перебував під ворожим ракетним обстрілом, вірогідно з використанням балістики.
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