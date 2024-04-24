Ракетний обстріл Харкова: росіяни вдарили по житловому комплексу

"Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі", - розповів мер.

Він додав, що за попередніми даними, для цієї атаки по місту війська РФ застосували ракету С-300.

Наразі немає даних щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучань триває", - розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чиновник додав, що через ракетний удар по Харкову є руйнування цивільної інфраструктури.

Оновлено о 01:20

Пізніше в мерії уточнили, що через російський ракетний удар по Харкову постраждали двоє людей.

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав він.

Оновлено о 01:28

За уточненою інформацією, російські терористи вдарили по Харкову двома ракетами С-300, розповів пізніше керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки", - написав він у Telegram.

Він також уточнив, що стан двох постраждалих оцінюється як легкий, їм було надано медичну допомогу на місці.

Нічний обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня у Харкові близько 00:35 пролунали сильні вибухи під час повітряної тривоги.

Як розповіли представники влади міста та області, Харків перебував під ворожим ракетним обстрілом, вірогідно з використанням балістики.