UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний обстріл Харкова: росіяни вдарили по житловому комплексу

Фото: у Харкові через ракетний удар є руйнування цивільної інфраструктури (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники під час ракетного обстрілу Харкова цієї ночі, 24 квітня, вдарили по житловому комплексу у Шевченківському районі міста.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі", - розповів мер.

Він додав, що за попередніми даними, для цієї атаки по місту війська РФ застосували ракету С-300.

Наразі немає даних щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучань триває", - розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чиновник додав, що через ракетний удар по Харкову є руйнування цивільної інфраструктури

Оновлено о 01:20

Пізніше в мерії уточнили, що через російський ракетний удар по Харкову постраждали двоє людей.

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав він.

Оновлено о 01:28

За уточненою інформацією, російські терористи вдарили по Харкову двома ракетами С-300, розповів пізніше керівник ОВА Олег Синєгубов. 

"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки", - написав він у Telegram. 

Він також уточнив, що стан двох постраждалих оцінюється як легкий, їм було надано медичну допомогу на місці.

Нічний обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня у Харкові близько 00:35 пролунали сильні вибухи під час повітряної тривоги.

Як розповіли представники влади міста та області, Харків перебував під ворожим ракетним обстрілом, вірогідно з використанням балістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніРакетний удар