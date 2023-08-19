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Ракетний обстріл Чернігова. Фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим

Фото: наслідки ракетного обстрілу Чернігова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російські терористи вдень 19 серпня вдарили по центру Чернігова, де у момент атаки було багато людей. Через обстріл є загиблі та десятки постраждалих. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим від обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Фонд готовий надати допомогу усім, хто по неї звернеться, незалежно від ступеня уражень. А саме:

- лікування;

- реабілітацію;

- психологічну допомогу.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

Нагадаємо, станом на 15:30 відомо про 117 постраждалих внаслідок ракетної атаки, з них семеро людей загинули. Серед постраждалих та жертв є діти.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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