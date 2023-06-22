Ракетні удари по Україні: СБУ оголосила підозру командиру бомбардувальної дивізії РФ

Обставини справи

З жовтня 2022 року по лютий 2023 року російський командир забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555 по цивільних об’єктах по всій території України.

Для чого це робилось і якими були наслідки ударів

За його вказівкою здійснювалися прицільні удари по ключових об’єктах енергетичної системи.

"Це робилося для залякування цивільного населення, створення умов постійної напруги у суспільстві, щоб змусити керівництво України піти на вигідні для РФ територіальні та політичні поступки", - йдеться у повідомленні.

Протиправні дії командира авіаційної дивізії призвели до загибелі 61 та поранення 139 цивільних осіб, а також до руйнування і знищення об’єктів цивільної та енергетичної системи по всій території України, що призвело до енергетичної кризи.

У чому підозрюють російського військового

Підозрюваному полковнику інкримінують:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Ведення агресивної війни;

Порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України опублікувала текст підозри. Зазначається, що мова йде про Варпаховича Миколу Миколайовича. Він є командир 22-ої важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ (аеропорт Енгельс - місто Енгельс, Саратовська область РФ).