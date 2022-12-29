Ракетні удари по Україні. Буданов спрогнозував, якими будуть подальші атаки ворога

За його словами, удари по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжуватимуться. Втім, Буданов припустив, що "Росія не зможе витримати рівень атак через скорочення ракетних запасів і нездатність своєї промисловості їх поповнити".

Попри те, що Іран надав росіянам безпілотники, які використовуються під час атак противника, керівник розвідки каже, що поки Тегеран відмовляється постачати ракети Москві.

Оскільки іранська сторона усвідомлює, що західні країни, ймовірно, введуть відповідні обмеження проти Тегерана, який вже перебуває під руйнівними санкціями через його ядерну програму.

Нагадаємо, сьогодні вранці Україна опинилася під черговим масованим ударом росіян, які вже декілька місяців намагаються зруйнувати нашу енергоінфраструктуру. Ворожі війська випустили по країні 69 ракет. Втім, Сили оборони України збили 54 із них.

За даними Генштабу, окупанти били ракетами з повітряного та морського базування, із ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

Додамо, в Міненерго вже розповіли про наслідки обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.