Ракетні атаки завдають значних пошкоджень енергосистемі, - нардеп

"Ракетні удари, вони йдуть, на превеликий жаль, вони руйнують певні об’єкти, завдають дуже суттєві пошкодження. Ми на собі це відчуваємо. Під час війни, під час таких ракетних обстрілів, дійсно, говорити про якусь стабільність, про якісь графіки дуже важко. Енергетики і так роблять усе можливе", - сказав він.

Кучеренко також додав, що попри більш ніж 10 хвиль ракетних атак енергосистема продовжує працювати.

Нагадаємо, що 14 січня відбулася 12 масована ракетна атака по енергетиці країни, були серйозно пошкоджені об'єкти генерації.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зазнали пошкоджень: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одну повітряну лінію.

Наслідки атаки призвели до того, що дефіцит електроенергії зріс ще більше, і це призводить до застосування екстрених та стабілізаційних відключень світла.