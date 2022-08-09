Ракетная атака на Умань: в больнице умер один из пострадавших

В больнице умер один из двух пострадавших от обломков ракеты, которая была сбита над Уманью Черкасской области в понедельник, 8 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"К сожалению, в больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки в Умань. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось - полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - рассказал он.
Что касается второго пострадавшего, то по словам главы региона, его состояние врачи оценивают как средней тяжести, но стабильное.
Как сообщалось, в понедельник, 8 августа, в Умани (Черкасская область) раздались взрывы. Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что сработала ПВО. Обломками сбитой ракеты были ранены 2 человека.
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