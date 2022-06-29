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Ракетная атака на Днепр: ранены семь человек, среди них ребенок

Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook.com/valentinreznichenko)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре из-за вчерашней ракетной атаки семь человек получили ранения. Из них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского "прилета" в Днепр. Среди них и 6-летний мальчик. Его задело стекло от разбитого взрывом стекла", - написал Резниченко.

По его словам, двух человек медики госпитализировали пятеро лечатся дома.

Напомним, вчера оккупанты бросили на Днепропетровскую область шесть ракет, четыре из них наши военные сбили. Впоследствии стало известно, что россияне попали ракетой в СТО в Днепре.

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Днепрракетный удар