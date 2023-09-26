Ракетна загроза для всієї України. Що відомо про масштабну тривогу

Де оголошена тривога

Станом на 14:29 мапа повітряних тривог виглядає так:

В чому причина тривоги

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, причиною масштабної тривоги в Україні є активність ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначимо, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам протиповітряної оборони складно перехопити.

Що відомо про останню масовану атаку РФ проти України

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 26 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, силам ППО вдалося збити 26 із 38 запущених ворогом дронів-камікадзе. Також для атаки росіян застосували ракети "Іскандер" та Х-59.

Найбільше під час обстрілу постраждала портова інфраструктура в Одеській області та пункт пропуску між Україною та Румунією. Відомо про 2 постраждалих.

Також "Шахеди" атакували об'єкт інфраструктури в Черкаській області, а по Кривому Рогу поцілили ракетою.

Всі подробиці нічної атаки РФ проти України та її наслідки дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.