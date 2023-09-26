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Ракетная угроза по всей Украине. Что известно о масштабной тревоге

Фото: в Украине ракетная угроза из-за взлета российского МиГ-31К (defenceblog.com)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня днем объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет МиГ-31К россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 14:29 карта воздушных тревог выглядит так:

В чем причина тревоги

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, причиной масштабной тревоги в Украине является активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

"Вся Украина - ракетная опасность! Слит МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!» - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Отметим, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам противовоздушной обороны сложно перехватить.

Новость дополняется...

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