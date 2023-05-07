UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетна загроза. В Києві та низці областей України оголосили тривогу

Фото: Україною шириться повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 7 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Сигнали про повітряну небезпеку оголошено в столиці, а також Київській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізьській, Чернігівській та Полтавській областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім порекомендував одеситам не ігнорувати повітряну тривогу. Також він написав, що на північ від міста чутно звуки прольоту "шахедів".

А очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив про ракетну небезпеку і порадив громадянам спуститись в укриття.

Нагадаємо, що напередодні жителів Нікопольського району попередили про загрозу ворожого обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України