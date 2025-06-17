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Ракетна небезпека: зліт МіГ-31К загрожує усій території України

Україна, Вівторок 17 червня 2025 01:38
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Ракетна небезпека: зліт МіГ-31К загрожує усій території України Фото: літак МІГ-31 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Зафіксовано зліт МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Ракетна небезпека: зліт МіГ-31К загрожує усій території України

Крім того, військові повідомили про кілька швидкісних повітряних цілей у різних регіонах:

  • 1:30 швидкісна ціль на Київ;
  • 1:37 швидкісна ціль на Харківщині курсом на Дніпропетровщину;
  • 1:39 швидкісна ціль на Кривий Ріг.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, РФ також підняла в повітря два борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Крім того, росіяни 16 червня ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Зокрема, вибухи вже пролунали в Києві.

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МіГ-31К Війна в Україні
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