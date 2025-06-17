Ракетна небезпека: зліт МіГ-31К загрожує усій території України
Зафіксовано зліт МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні сили повідомили про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Крім того, військові повідомили про кілька швидкісних повітряних цілей у різних регіонах:
- 1:30 швидкісна ціль на Київ;
- 1:37 швидкісна ціль на Харківщині курсом на Дніпропетровщину;
- 1:39 швидкісна ціль на Кривий Ріг.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, РФ також підняла в повітря два борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Літаки здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Крім того, росіяни 16 червня ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Зокрема, вибухи вже пролунали в Києві.
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