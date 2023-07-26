Ракетна небезпека. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Сигнали повітряної тривоги спочатку пролунали на півдні України. Потім тривогу оголосили у центральних областях та Києві, а пізніше на заході нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

"Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Ворожі літаки та ракети

Також військові зазначили, що зафіксовано групу Ту-95мс (12 літаків), яка вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ. Попередньо вони будуть на пускових рубежах о 17:00.

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що зафіксований рух повітряних об'єктів, попередньо крилатих ракет у центральних областях курсом на північ.

Попередження для українців

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали тривоги. Також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін попросив жителів регіону перебувати в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку жителів північних та західних областей.

Оновлення

14:05. Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у Житомирській області. Поки влада та військові не підтвердили інформацію.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у Житомирській області. Поки влада та військові не підтвердили інформацію. 14:07. Повітряні сили закликали жителів Вінницької області перебувати в укриттях, а у мережі пишуть про вибухи.

Повітряні сили закликали жителів Вінницької області перебувати в укриттях, а у мережі пишуть про вибухи. 14:30. Вінницька ОВА закликала жителів не нехтувати тривогою та до відбою залишатися в укриттях. Також там зазначили, що всі служби працюють.

Вінницька ОВА закликала жителів не нехтувати тривогою та до відбою залишатися в укриттях. Також там зазначили, що всі служби працюють. 14:38. По Україні пішли відбої тривоги. Загроза залишається лише для західних областей та Києва.

По Україні пішли відбої тривоги. Загроза залишається лише для західних областей та Києва. 14:45. Повітряні сили зазначають, що попри відбій тривоги зберігається загроза застосування крилатих ракет стратегічної авіації.

Повітряні сили зазначають, що попри відбій тривоги зберігається загроза застосування крилатих ракет стратегічної авіації. 14:55. У Києві та на заході скасували повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 14:55

Атаки Росії

Нагадаємо, росіяни останнім часом знову активізували обстріли. Окупанти застосовують ракети різних типів та дрони-камікадзе. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що армія РФ вже атакує "Шахедами", які були зібрані на території Росії.

Крім того, РФ після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ударів по Одесі та області. Окупанти атакують історичний центр міста та портову інфраструктуру.

Зокрема, 24 липня Росія вдарила дронами по порту "Рені", який знаходиться біля кордону з Румунією.

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