Ракетна небезпека. В Україні масштабна тривога через російський МіГ

Станом на 12:30 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про причини тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, причиною тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок".

"Вся Україна - ракетна небезпека!" - попередили військові.

Варто зазначити, що МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Крім того, такі ракети важко перехопити нашим силам ППО.

Тривоги через МіГ

Нагадаємо, що останнім часом росіяни почали підіймати у повітря свої МІГи на кілька годин. Така тривалість польотів пояснюється тим, що літаки дозаправляють, поки вони перебувають у повітрі.

На думку президента Володимира Зеленського, окупанти за допомогою підйому у небо МіГів хочуть економічно зупинити Україну та викликати паніку у населення.

Тож глава держави нещодавно доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб тривоги через МіГи не паралізували країну.

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