Ракетна небезпека. У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Військові попередили громадян про загрозу застосування російськими окупантами ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря для завдання ударів по території України.

"Увага! Херсонська, Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області - ракетна небезпека!" - йдеться в оголошенні.

Також у ПС закликали жителів регіонів, де зазвучали сигнали про тривогу, не ігнорувати їх, прямувати в укриття та дотримуватися правила "двох стін".

Крім того, про небезпеку ракетних атак попередили жителів Вінницької та Одеської областей.

Розширення тривог

Пізніше тривогу було оголошено у столиці, а також у Київській, Чернігівській, Житомирській та Полтавській областях.

"Київська, Житомирська, Полтавська, Чернігівська області - ракетна небезпека!" - попереджають в Повітряних силах.

Крім того, було оголошено про ракетну небезпеку для жителів Чернівецької, Рівненської та Хмельницької областей.

"Умань - перебувайте в укриттях. Швидкісні цілі в напрямку західних областей. Курс може змінюватись. Загроза для Вінниччини та суміжних областей. Тернопільська область - ракетна небезпека!", - передали в ПС.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 1 вересня

Скасування тривог

Близько пів на шосту ранку в багатьох областях були відбої тривог.

У командуванні Повітряних сил також заявили про скасування ракетної небезпеки.

Повітряні удари РФ по Україні

Російські окупанти продовжують ракетний і дроновий терор, завдаючи ударів по різних містах України, атакуючи зокрема об'єкти громадянської інфраструктури.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що останній масштабний обстріл України свідчить, що окупанти не змінили тактику своїх атак - проте деякі зміни все ж відбулися.

Так, нагадаємо, що під час минулої масованої атаки війська РФ у ніч на 30 серпня випустили 29 ракет і 16 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили майже всі цілі, крім одного безпілотника. Він вдарив об'єктом інфраструктури в Житомирській області. ППО працювала в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

При цьому Київ зазнав наймасовішої атаки з початку весни. У небі над столицею було знищено 20 ворожих цілей. Через падіння уламків ракет загинули двоє людей. Також є постраждалі у Київській області.

Всі детальні останньої масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.