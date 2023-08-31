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Росіяни змінили тактику? Ігнат вказав на важливі деталі останньої масштабної атаки

Київ, Четвер 31 серпня 2023 09:22
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Росіяни змінили тактику? Ігнат вказав на важливі деталі останньої масштабної атаки Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Останній масштабний обстріл України свідчить, що окупанти не змінили тактику своїх атак. Проте деякі зміни все ж відбулися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що окупанти минулої ночі випускали ракети не лише з району Каспійського моря, як робили раніше.

"Особливо тактику вони не змінили. Лише можна констатувати той факт, що вже другий раз здійснюють пуски не з Каспію, а трошки західніше Енгельса, там 150 км. От власне місце пуску ракет Х-101, Х-555, Х-55 було з двох районів: з Каспію і західніше Енгельса", - пояснив речник.

За словами Ігната, ракети типу Х росіяни минулої ночі випускали зі стратегічної авіації. Ворожі ракети заходили у повітряних простір України з двох напрямків: південного та північного.

"Як завжди вони це роблять, обходять потенційні райони ураження нашої ППО, маневруючи. Але бачимо, що цього разу їм не вдалися ці маневри. Всі ракети були знищені і майже всі дрони знищені", - сказав він.

Що відомо про останню атаку РФ

В ніч на 30 серпня російські окупанти вчергове атакували Україну. Росіяни випустили 29 ракет та 16 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили майже всі цілі, крім одного безпілотника. Він ударив по об'єкту інфраструктури у Житомирській області.

ППО працювала у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

При цьому Київ зазнав наймасовішої атаки з початку весни. У небі над столицею було знищено 20 ворожих цілей. Через падіння уламків ракет загинули двоє людей. Також є постраждалі у Київській області.

Всі детальні останньої масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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