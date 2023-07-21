Ракетна небезпека. У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога

У Києві та низці областей сьогодні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 10:42 мапа тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Київської області.

Тим часом начальник КМВА Сергій Попко також попередив про ракетну небезпеку.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!" - пише Попко.

Своєю чергою моніторингові канали інформують про нібито балістичну ціль у напрямку Києва, але згодом додали, що "ціль перестала існувати в межах Київщини".

У Чернігівській області лунали вибухи

В мережі також пишуть про вибухи у Чернігівській області, але наразі не відомо, чи пов'язано це з балістикою.

Повітряна тривога поширилася на південь

Мапа повітряних тривог станом на 10:53 виглядає так:

Повітряні сили фіксують пуски ворогом ракет "Онікс"

"Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті!" - інформують в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Тим часом російські пропагандистські пабліки пишуть про нібито пуски ракет з окупованого Севастополя.

Мапа повітряних тривог ще більше "почервоніла"

Станом на 11:02 мапа тривог виглядає так:

В Одеській області вибухи

В місцевих Телеграм-каналах та моніторингових групах з'явилася інформація про вибухи в Одеській області.

Згодом стало відомо про роботу ППО в Одеській області.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів всієї області лишатися в безпечних місяцях до відбою.

"Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові!" - пише він.

Росіяни атакують ракетами Чернігівську область

Про це написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог атакує Чернігівщину ракетами. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", - написав він.

Повторні пуски ракет у напрямку Одеської області

"Повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті!" - інформують Повітряні сили.

Росія посилила атаки по Україні

Нагадаємо, що за останній час повітряні атаки росіян посилилися. Ворог цього тижня націлився на південь, а саме на порти та агропромисловість після того, як вийшов із "зернової угоди".

Зокрема, на світанку РФ випустила ракети типу "Калібр" та влучила у термінали з зерном одного з агропідприємств на Одещині. Внаслідок чого дві людини отримали поранення. Було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Також постраждала і техніка ДСНС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.