Ракетная опасность. В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и в ряде областей сегодня объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 10:42 карта тревог выглядит так:

В Командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о ракетной опасности Киевской области.

Между тем, начальник КГВА Сергей Попко также предупредил о ракетной опасности.

"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!" - пишет Попко.

В свою очередь, мониторинговые каналы информируют о якобы баллистической цели в направлении Киева, но впоследствии добавили, что "цель перестала существовать в пределах Киевской области".

В Черниговской области раздавались взрывы

В сети также пишут о взрывах в Черниговской области, но пока неизвестно, связано ли это с баллистикой.

Воздушная тревога распространилась на юг

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:53 выглядит так:

Воздушные силы фиксируют пуски врагом ракет "Оникс"

"Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии!" - информируют в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Карта воздушных тревог еще больше "покраснела"

По состоянию на 11:02 карта тревог выглядит так:

Россия усилила атаки по Украине

Напомним, что в последнее время воздушные атаки россиян усилились. Враг на этой неделе нацелился на юг, а именно на порты и агропромышленность после того, как вышел из "зернового соглашения".

В частности, на рассвете РФ выпустила ракеты типа "Калибр" и попала в терминалы с зерном одного из агропредприятий в Одесской области. В результате чего два человека получили ранения. Было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Также пострадала и техника ГСЧС.

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