Ракетна небезпека є. В Чорному морі РФ підготувала майже рекордну кількість "Калібрів"

За її словами, за вчора пункт базування відвідав підводний човен, що може свідчити про додаткове переспорядження.

"А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак", - розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що 44 ракети - це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв.

"Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях", - каже Гуменюк.

Також вона розповіла, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували ЗСУ протягом повномасштабного вторгнення, складав у 48 одиниць.

На уточнення журналіста, чи зараз показник близький до рекорду, вона сказала: "Так".

Нагадаємо, що 14 січня війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару. Окупанти запустили 38 ракет, з яких 25 знищила українська ППО.

Додамо, що одна з ракет влучила у житловий багатоповерховий будинок в Дніпрі. Станом на сьогоднішній ранок вже розібрано 90% завалів, 40 людей загинуло, а 79 поранено, серед яких 16 дітей. 39 людей вдалося врятувати, ще 25 мешканців будинку розшукуються.

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