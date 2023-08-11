Ракетна небезпека. Всю Україну охопила повітряна тривога

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні у п'ятницю, 11 серпня. Є загроза ударів ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Сигнали повітряної тривоги спочатку пролунали на сході України. Потім тривогу оголосили у центральних областях та на півночі.
Повітряні сили ЗСУ попередили жителів низки областей про ракетну небезпеку, а саме Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, а пізніше Черкаську, Київську та Чернігівську області.
Моніторингові групи повідомляли про нібито цілі у повітрі, але офіційно цю інформацію не підтвердили.
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Карта повітряних тривог станом на 9:52
Варто зазначити, що Росія продовжує хаотично обстрілювати Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, в ніч на 10 серпня російські окупанти вчергове випустили "Шахеди".
Повітряні сили повідомили, що росіяни застосували 10 дронів, сили ППО збили 7 з них. Проте ворожі безпілотники влучили у нафтобазу у Рівненській області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
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