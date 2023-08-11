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Ракетна небезпека. Всю Україну охопила повітряна тривога

Фото: половину областей України охопила повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні у п'ятницю, 11 серпня. Є загроза ударів ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнали повітряної тривоги спочатку пролунали на сході України. Потім тривогу оголосили у центральних областях та на півночі.

Повітряні сили ЗСУ попередили жителів низки областей про ракетну небезпеку, а саме Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, а пізніше Черкаську, Київську та Чернігівську області.

Моніторингові групи повідомляли про нібито цілі у повітрі, але офіційно цю інформацію не підтвердили.

Оновлення

  • 9:40 У низці регіонів скасували повітряну тривогу. Зокрема, у на півдні та сході нашої країни.
  • 9:47 Повітряні сили повторно оголосили про ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях, а в столиці пролунали сирени.
  • 9:50 Вся Україна "почервоніла" від тривог. Військові повідомили про зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
  • 10:00 У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила, що у столиці працює ППО.
  • 10:02 Повітряні сили повідомили, що зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київської області.
  • 10:06 У Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 9:52

Атаки Росії

Варто зазначити, що Росія продовжує хаотично обстрілювати Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, в ніч на 10 серпня російські окупанти вчергове випустили "Шахеди".

Повітряні сили повідомили, що росіяни застосували 10 дронів, сили ППО збили 7 з них. Проте ворожі безпілотники влучили у нафтобазу у Рівненській області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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