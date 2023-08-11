Ракетная угроза. Всю Украину охватила воздушная тревога

Сигналы воздушной тревоги сначала прозвучали на востоке Украины. Затем тревогу объявили в центральных областях и на севере.

Воздушные силы ВСУ предупредили жителей ряда областей о ракетной угрозе, а именно Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую, а позже Черкасскую, Киевскую и Черниговскую области.

Мониторинговые группы сообщали о якобы целях в воздухе, но официально эту информацию не подтвердили.

Обновление

9:40 В ряде регионов отменили воздушную тревогу. В частности, на юге и на востоке нашей страны.

В ряде регионов отменили воздушную тревогу. В частности, на юге и на востоке нашей страны. 9:47 Воздушные силы повторно объявили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях, в столице прозвучали сирены.

Воздушные силы повторно объявили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях, в столице прозвучали сирены. 9:50 Вся Украина "покраснела" от тревог. Военные сообщили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Вся Украина "покраснела" от тревог. Военные сообщили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. 10:00 В Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили, что в столице работает ПВО.

В Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили, что в столице работает ПВО. 10:02 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области.

Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области. 10:06 В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы.

В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы. 10:18 Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в регионе. Он заявил, что работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в регионе. Он заявил, что работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях. 10:20 В Киеве на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы едут на место инцидента.

В Киеве на территорию одной из детских больниц Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы едут на место инцидента. 10:26 Обломки ракеты упали на территорию больницы в Оболонском районе Киева. Эту информацию уточнили в КГВА.

Обломки ракеты упали на территорию больницы в Оболонском районе Киева. Эту информацию уточнили в КГВА. 10:33 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. 10:37 Почти во всех областях - отбой тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:37

Атаки России

Следует отметить, что Россия продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства. Так, в ночь на 10 августа российские оккупанты в очередной раз выпустили "Шахеды".

Воздушные силы сообщили, что россияне применили 10 дронов, силы ПВО сбили 7 из них. Однако вражеские беспилотники попали в нефтебазу в Ровенской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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