Ракетная угроза. Всю Украину охватила воздушная тревога

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в пятницу, 11 августа. Есть угроза ударов ракетами.
РБК-Украина собрало все детали этой масштабной тревоги.
Сигналы воздушной тревоги сначала прозвучали на востоке Украины. Затем тревогу объявили в центральных областях и на севере.
Воздушные силы ВСУ предупредили жителей ряда областей о ракетной угрозе, а именно Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую, а позже Черкасскую, Киевскую и Черниговскую области.
Мониторинговые группы сообщали о якобы целях в воздухе, но официально эту информацию не подтвердили.
Обновление
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:37
Атаки России
Следует отметить, что Россия продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства. Так, в ночь на 10 августа российские оккупанты в очередной раз выпустили "Шахеды".
Воздушные силы сообщили, что россияне применили 10 дронов, силы ПВО сбили 7 из них. Однако вражеские беспилотники попали в нефтебазу в Ровенской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.