Ракетна атака росіян: у Повітряних силах назвали ціль окупантів

Російські окупанти сьогодні, 26 липня, за допомогою ракет намагалися атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, ракети, які випустили російські літаки Ту-95МС, спочатку залетіли в Україну з південно-східного напрямку, далі рухалися у бік Дніпра. Потім вони змінили курс у бік Кропивницької області, рухалися у напрямку перехрестя Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
Після цього ворожі ракети вже фіксували у Тернопільскій області, звідти вони попрямували у бік Львівської області.
"У Львівській області розгорнулися на 180 градусів і врешті-решт були направлені до Хмельницької області у район Старокостянтинова", - зазначив Ігнат.
Він додав, що робота протиповітряної оборони проходила у різних напрямках. Вже є інформація про знищення крилатих ракет у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, увечері в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що росіяни запустили ракети за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Пізніше ворог для атаки також використав і гіперзвукові ракети "Кинжал", які він запускав з винищувачів МІГ-31К.
У мережі писали про те, що у Хмельницькій області під час атаки ворога пролунали вибухи. Хмельницька ОВА повідомляла про роботу систем протиповітряної оборони.
Про наслідки ворожої атаки офіційної інформації поки немає.
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