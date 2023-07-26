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Ракетная атака россиян: в Воздушных силах назвали цель оккупантов

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 июля, при помощи ракет пытались атаковать район Староконстантинова Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, ракеты, которые выпустили российские самолеты Ту-95МС, сначала залетели в Украину с юго-восточного направления, дальше двигались в сторону Днепра. Затем они изменили курс в сторону Кропивницкой области, двигались в направлении перекрестка Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

После этого вражеские ракеты уже фиксировали в Тернопольской области, оттуда они направились в сторону Львовской области.

"Во Львовской области развернулись на 180 градусов и в конце концов были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова", - отметил Игнат.

Он добавил, что работа противовоздушной обороны проходила на разных направлениях. Уже есть информация об уничтожении крылатых ракет в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Масштабная тревога в Украине

Напомним, сегодня, 26 июля, вечером в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что россияне запустили ракеты при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Позже враг для атаки также использовал и гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые он запускал из истребителей МиГ-31К.

В сети писали о том, что в Хмельницкой области во время атаки врага прозвучали взрывы. Хмельницкая ОВА сообщала о работе систем противовоздушной обороны.

О последствиях вражеской атаки официальной инфомарции пока нет.

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