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Ракетна атака РФ: у Київській області пошкоджено 72 приватні будинки

Фото: наслідки ракетної атаки на Київську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки, до якої вдалася Росія в ніч на 23 червня. В Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки. Також пошкоджені квартири у 8 багатоповерхівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За меддопомогою звернулися двоє осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.

Крім того, пошкоджено 13 будівель, серед яких комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. Там вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Пошкоджено 28 автомобілів.

У КОВА запевнили, що надають населенню усю необхідну допомогу.

 

Нагадаємо, 23 червня, близько 5:00 Росія завдала удару ракетами по території України. У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні Сили повідомляли про ракети у напрямку Василькова Київської області.

У передмісті столиці та у Київській області працювала протиповітряна оборона.

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