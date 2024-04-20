Ракетна атака: на півдні України працює ППО

Жителів регіону просять перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також дотримуватися "інформ-тиші", не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони, - йдеться в оголошенні представників ОК "Південь".

Як уточнив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, протиповітряна оборона, зокрема, працює в Одеській області.

"Одещина. Йде бойова робота Сил оборони", - написав він у своєму Telegram.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху керованої авіаційної ракети, імовірно Х-59, в напрямку Одеської області. Вона була запущена зі сторони Чорного моря.

Повітряна атака у ніч проти 20 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у різних областях України була оголошена повітряна тривога. Як розповіли в командуванні Повітряних сил, вона пов'язана із загрозою ворожих авіаударів, зокрема із застосуванням ракетного озброєння.

Близько п'ятої ранку у Запоріжжі пролунав вибух, вірогідно через удар росіян балістикою. Перед тим військові заявили, що була помічена ворожа керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, яка летіла у напрямку Полтавської області, а потім змінила курс на Дніпро.