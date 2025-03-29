Ракетна атака з Лівану: Ізраїль завдав нового удару у відповідь по терористах
Після ранкового ракетного обстрілу з Лівану, Ізраїль у відповідь атакував командні центри та інші військові об’єкти угруповання "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що ізраїльська армія завдала ударів по командних центрах, об'єктах інфраструктури, пускових установках і терористах на півдні Лівану.
В ЦАХАЛ зазначили, що вранці у п'ятницю, 28 березня, бойовики "Хезболли" обстріляли ракетами з території Лівану район Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю.
Військові назвали це кричущим порушенням домовленостей між країнами, що становить пряму загрозу цивільному населенню Держави Ізраїль.
"Держава Ліван несе відповідальність за дотримання угоди. ЦАХАЛ буде діяти з метою усунення будь-якої загрози цивільному населенню Держави Ізраїль", - зазначили військові.
Загострення на Близькому Сході
У вересні минулого року ізраїльська армія почала військову операцію на півдні Лівану проти бойовиків "Хезболли". Перед цим ЦАХАЛ ліквідувала майже всіх лідерів ісламського угруповання.
У листопаді сторони домовилися про перемир'я. Згідно з угодою, ізраїльські війська впродовж 60 днів залишають Ліван, а регулярні Збройні сили Лівану беруть під контроль південні райони країни щоб не дозволити бойовикам повернутися.
Однак де-факто перемир'я повноцінно не працює. Армія Ізраїлю регулярно завдає ударів по об'єктах ісламістів.
Так, 28 березня армія Ізраїлю вдарила по складу з безпілотниками "Хезболли" у передмісті Бейрута. Атака також стала відповіддю на ракетний удар бойовиків.
В середині березня, ЦАХАЛ атакувала командний центр сил "Радван" на півдні Лівану.
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