Ракетна атака з Лівану: Ізраїль завдав нового удару у відповідь по терористах

Після ранкового ракетного обстрілу з Лівану, Ізраїль у відповідь атакував командні центри та інші військові об’єкти угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Держава Ліван несе відповідальність за дотримання угоди. ЦАХАЛ буде діяти з метою усунення будь-якої загрози цивільному населенню Держави Ізраїль", - зазначили військові.

Військові назвали це кричущим порушенням домовленостей між країнами, що становить пряму загрозу цивільному населенню Держави Ізраїль.

В ЦАХАЛ зазначили, що вранці у п'ятницю, 28 березня, бойовики "Хезболли" обстріляли ракетами з території Лівану район Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю.

Зазначається, що ізраїльська армія завдала ударів по командних центрах, об'єктах інфраструктури, пускових установках і терористах на півдні Лівану.

Загострення на Близькому Сході

У вересні минулого року ізраїльська армія почала військову операцію на півдні Лівану проти бойовиків "Хезболли". Перед цим ЦАХАЛ ліквідувала майже всіх лідерів ісламського угруповання.

У листопаді сторони домовилися про перемир'я. Згідно з угодою, ізраїльські війська впродовж 60 днів залишають Ліван, а регулярні Збройні сили Лівану беруть під контроль південні райони країни щоб не дозволити бойовикам повернутися.

Однак де-факто перемир'я повноцінно не працює. Армія Ізраїлю регулярно завдає ударів по об'єктах ісламістів.

Так, 28 березня армія Ізраїлю вдарила по складу з безпілотниками "Хезболли" у передмісті Бейрута. Атака також стала відповіддю на ракетний удар бойовиків.

В середині березня, ЦАХАЛ атакувала командний центр сил "Радван" на півдні Лівану.

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