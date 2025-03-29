Ракетная атака из Ливана: Израиль нанес новый ответный удар по террористам

После утреннего ракетного обстрела из Ливана, Израиль в ответ атаковал командные центры и другие военные объекты группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения. ЦАХАЛ будет действовать с целью устранения любой угрозы гражданскому населению Государства Израиль", - отметили военные.

Военные назвали это вопиющим нарушением договоренностей между странами, которое представляет прямую угрозу гражданскому населению Государства Израиль.

В ЦАХАЛ отметили, что утром в пятницу, 28 марта, боевики "Хезболлы" обстреляли ракетами с территории Ливана район Верхней Галилеи на севере Израиля.

Отмечается, что израильская армия нанесла удары по командным центрам, объектам инфраструктуры, пусковым установкам и террористам на юге Ливана.

Обострение на Ближнем Востоке

В сентябре прошлого года израильская армия начала военную операцию на юге Ливана против боевиков "Хезболлы". Перед этим ЦАХАЛ ликвидировала почти всех лидеров исламской группировки.

В ноябре стороны договорились о перемирии. Согласно договору, израильские войска в течение 60 дней покидают Ливан, а регулярные Вооруженные силы Ливана берут под контроль южные районы страны, чтобы не позволить боевикам вернуться.

Однако де-факто перемирие полноценно не работает. Армия Израиля регулярно наносит удары по объектам исламистов.

Так, 28 марта армия Израиля ударила по складу с беспилотниками "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Атака также стала ответом на ракетный удар боевиков.

В середине марта, ЦАХАЛ атаковала командный центр сил "Радван" на юге Ливана.

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