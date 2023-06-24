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Ракетна атака на Київ уночі: стало відомо про жертви

Фото: последствия ракетного обстрела Киева 24 июня у Солом'янському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Так зазначив начальник КМВА Сергій Попко, стали відомі нові подробиці про наслідки попадання уламків на 24-поверхову будівлю.

"На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці", розповів чиновник.

Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на стоянці.

"Дані оперативної інформації уточнюються", - додав він.

Нічна повітряна атака 24 червня

У ніч проти 24 червня РФ знову здійснила масовану повітряну атаку по Україні - у всіх регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про пуски ракет за декількома напрямками.

В областях працювала протиповітряна оборона. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві.

Пізніше стало відомо, що у столиці через падіння уламків було пошкоджено 24-поверхівку, а саме квартири на 16, 17 та 18 поверхах, постраждали вісім людей.

Усього за час атаки ППО збила понад 20 ворожих ракет. у повітряному просторі біля Києва.

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