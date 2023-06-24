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Ракетная атака на Киев ночью: стало известно о жертвах

Фото: последствия ракетного обстрела Киева 24 июня в Соломенском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате ракетной атаки РФ в ночь на 24 июня, по уточненной информации, есть погибшие в Соломенском районе, где обломки сбитой цели упали на жилую высотку, вызвав пожар и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Так отметил начальник КМВА Сергей Попко, стали известны новые подробности о последствиях попадания обломков на 24-этажное здание .

"На данный момент обнаружены двое погибших. Пострадавших - 8 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте", рассказал чиновник.

Кроме того, было повреждено около 40 автомобилей, что стояли на стоянке.

"Данные оперативного сведения уточняются", - добавил он.

Ночная воздушная атака 24 июня

В ночь на 24 июня РФ вновь совершила массированную воздушную атаку по Украине - во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о пусках ракет по нескольким направлениям.

В областях работала противовоздушная оборона. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве.

Позже стало известно, что в столице из-за падения обломков была повреждена 24-этажка, а именно квартиры на 16, 17 и 18 этажах, пострадали восемь человек.

Всего за время атаки ПВО сбила более 20 вражеских ракет в воздушном пространстве около Киева.

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