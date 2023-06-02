Ракетний удар по Києву: сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей

"Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними - боєприпаси "Shahed", що баражирують, - йдеться в повідомленні КМВА.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу. Повідомляється, що інформації про руйнування та постраждалих немає.

Ракетні удари окупантів по Києву

В останні тижні війська РФ суттєво посилили удари по Києву із застосуванням ракет різного типу та БПЛА. Так, минулої ночі окупанти атакували Київ крилатими та балістичними ракетами "Іскандер".

Українські сили ППО знищили всі ракети, проте їхні уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі.

Внаслідок падіння уламків російських ракет у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони були поблизу укриття, тому що поліклініка була закрита. Через цей інцидент поліція вже порушила кримінальну справу.