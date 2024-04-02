Ракетна атака на Дніпро: через обстріл РФ постраждали п'ятеро людей

Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі", - йдеться в заяві.
За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.
"Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу", - додав очільник області.
Оновлено 17:35
У Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів, уточнив Лисак.
"На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії", - додав голова ОВА.
Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.
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