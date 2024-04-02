Ракетна атака на Дніпро: через обстріл РФ постраждали п'ятеро людей

"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі", - йдеться в заяві.

За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.

"Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу", - додав очільник області.

Оновлено 17:35

У Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів, уточнив Лисак.

"На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії", - додав голова ОВА.