Ракетная атака на Днепр: из-за обстрела РФ пострадали пять человек

Российская армия сегодня, 2 апреля, нанесла ракетный удар по Днепру. В результате этого пострадали гражданские лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Ракетная атака на Днепр. Есть пострадавшие", - говорится в заявлении.
По словам Лысака, речь идет о пяти людях, детали уточняются.
"Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть", - добавил глава области.
Обновлено 17:35
В Днепре из-за российской атаки повреждено одно из учебных заведений, уточнил Лысак.
"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия", - добавил глава ОВА.
Ранее в Днепре местные жители услышали взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.
В Воздушных силах до взрывов предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.
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