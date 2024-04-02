Ракетная атака на Днепр: из-за обстрела РФ пострадали пять человек

"Ракетная атака на Днепр. Есть пострадавшие", - говорится в заявлении.

По словам Лысака, речь идет о пяти людях, детали уточняются.

"Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть", - добавил глава области.

Обновлено 17:35

В Днепре из-за российской атаки повреждено одно из учебных заведений, уточнил Лысак.

"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия", - добавил глава ОВА.