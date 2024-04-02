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Ракетная атака на Днепр: из-за обстрела РФ пострадали пять человек

Архивное фото: из-за обстрела Днепра пострадали люди (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 2 апреля, нанесла ракетный удар по Днепру. В результате этого пострадали гражданские лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ракетная атака на Днепр. Есть пострадавшие", - говорится в заявлении.

По словам Лысака, речь идет о пяти людях, детали уточняются. 

"Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть", - добавил глава области.

Обновлено 17:35

В Днепре из-за российской атаки повреждено одно из учебных заведений, уточнил Лысак. 

"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия", - добавил глава ОВА. 

Что предшествовало

Ранее в Днепре местные жители услышали взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В Воздушных силах до взрывов предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.

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