Ракетна атака по Черкасах: у місті пожежі, 6 постраждалих

"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. За попередніми даними, шестеро травмованих", - йдеться у публікації.

Наразі всі профільні служби працюють на місцях ураження.

За попередніми даними, щонайменше шістьох осіб поранено, їх госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

На місцях прильотів працюють рятувальники, медики, поліція та вибухотехніки. Містян закликають залишатися в укриттях або дотримуватись правил безпеки, доки триває ліквідація наслідків атаки.

Влада обіцяє надати детальнішу інформацію після завершення першочергових заходів із порятунку та оцінки масштабів руйнувань.