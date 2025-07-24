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Ракетная атака по Черкассам: в городе пожары, 6 пострадавших

Иллюстративное фото: спасательная операция после ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 24 июля Россия атаковала Черкасскую область ракетами. В результате обстрела в городе вспыхнули несколько масштабных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОГА Игоря Табуреца.

"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. По предварительным данным, шестеро травмированных", - говорится в публикации.

Сейчас все профильные службы работают на местах поражения.

По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек ранены, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На местах прилетов работают спасатели, медики, полиция и взрывотехники. Горожан призывают оставаться в укрытиях или соблюдать правила безопасности, пока продолжается ликвидация последствий атаки.

Власти обещают предоставить более подробную информацию после завершения первоочередных мероприятий по спасению и оценки масштабов разрушений.

 

Напомним, во время повышенной ракетной опасности в Черкассах прозвучали несколько мощных взрывов.

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Война в Украине