Ракетная атака по Черкассам: в городе пожары, 6 пострадавших

"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. По предварительным данным, шестеро травмированных", - говорится в публикации.

Сейчас все профильные службы работают на местах поражения.

По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек ранены, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На местах прилетов работают спасатели, медики, полиция и взрывотехники. Горожан призывают оставаться в укрытиях или соблюдать правила безопасности, пока продолжается ликвидация последствий атаки.

Власти обещают предоставить более подробную информацию после завершения первоочередных мероприятий по спасению и оценки масштабов разрушений.