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Не ракетка, так ключка: зірковий тенісист після завершення кар'єри показав клас у гольфі

Фото: Енді Маррей (instagram.com/andymurray)
Автор: Андрій Костенко

Екс-перша ракетка світу, переможець турнірів Великого шолому та дворазовий олімпійський чемпіон з тенісу – британець Енді Маррей – здобув свій перший трофей у гольфі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

Він переміг на турнірі, організованому Британською асоціацією тенісних журналістів (BTJA). Змагання проводилось в пам'ять про репортера Майка Діксона, який раптово помер у січні під час роботи на Australian Open.

Турнір відбувся на полі Hanbury Manor у Гартфордширі. Зірковий тенісист обіграв усіх своїх суперників, серед яких були діючі та колишні спортсмени, а також різного роду британські знаменитості.

Хоча турнір не мав професіонального статусу, присутні відзначили високий рівень володіння Марреєм ключкою для гольфу. Британець всерйоз взявся за новий для себе вид спорту і помітно прогресує. Відомо, що він бере регулярні уроки у професіонального гольфіста Боба Макінтайра.

Ще на початку поточного року 37-річний Маррей брав участь у тенісних турнірах, зокрема зіграв на Australian Open. А останнім його змаганням стала Олімпіада-2024 у Парижі, де він у парному розряді дійшов до чвертьфіналу.

Хто такий Енді Маррей

Британський професіональний тенісист, колишня перша ракетка світу. Єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон з тенісу у чоловічому одиночному розряді (2012 та 2016 роки).

Перший з 1936 року британський тенісист, який виграв Вімблдонський турнір у чоловічому одиночному розряді (2013 і 2016 роки). Загалом за кар'єру 11 разів грав у фіналах турнірів Великого шолому (щонайменше по разу на кожному з турнірів) і здобув три перемоги (окрім двох успіхів на Вімблдоні, тріумфував на US Open-2012).  Переможець 49 турнірів ATP, 46 з яких – в одиночному розряді.

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