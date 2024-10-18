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Не ракетка, так клюшка: звездный теннисист после завершения карьеры показал класс в гольфе

Фото: Энди Маррей (instagram.com/andymurray)
Автор: Андрей Костенко

Экс-первая ракетка мира, победитель турниров Большого шлема и двукратный олимпийский чемпион по теннису – британец Энди Маррей – получил свой первый трофей в гольфе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Он победил на турнире, организованном Британской ассоциацией теннисных журналистов (BTJA). Соревнование проводилось в память о репортере Майке Диксоне, который внезапно умер в январе во время работы на Australian Open.

Турнир прошел на поле Hanbury Manor в Гартфордшире. Звездный теннисист обыграл всех своих соперников, среди которых действующие и бывшие спортсмены, а также разного рода британские знаменитости.

Хотя турнир не имел профессионального статуса, собравшиеся отметили высокий уровень владения Марреем клюшкой для гольфа. Британец всерьез взялся за новый для себя вид спорта и заметно прогрессирует. Известно, что он берет регулярные уроки у профессионального гольфиста Боба Макинтайра.

Еще в начале текущего года 37-летний Маррей принимал участие в теннисных турнирах, в том числе сыграл на Australian Open. Последним его соревнованием стала Олимпиада-2024 в Париже, где он в парном разряде дошел до четвертьфинала.

Кто такой Энди Маррей

Британский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира. Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион по теннису в мужском одиночном разряде (2012 и 2016 годы).

Первый с 1936 года британский теннисист, выигравший Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде (2013 и 2016 годы). Всего за карьеру 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (по меньшей мере по разу на каждом из турниров) и одержал три победы (кроме двух успехов на Уимблдоне, триумфовал на US Open-2012). Победитель 49 турниров ATP, 46 из которых – в одиночном разряде.

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ТеннисЭнди Маррей