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Ракетка атака по Одесі: у поліції показали перші кадри після удару РФ по багатоповерхівці

Фото: росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Одесі (t.me/odeskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи зранку 29 грудня атакували Одесу ракетами. Під ударом опинилися житлові будинки. У патрульній поліції показали відео перших хвилин після влучання в одну з багатоповерхівок міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Наразіна місцях влучання в Одесі працюють екстрені служби зокрема й патрульні поліцейські, які евакуювали мешканців, надавали всю необхідну допомогу, регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.

"На жаль, є поранені, серед яких і діти, також є загиблі. Почувши сирену, негайно перейдіть в укриття і перебувайте там до сигналу "Відбій повітряної тривоги". Ваше життя - найцінніше, що у вас є", - зазначив Білошицький.

Атака РФ по Одесі

Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

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