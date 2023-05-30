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Ракети Zuni і не тільки. США оголосять про передачу Україні нового озброєння, - ЗМІ

Фото: США анонсують передачу Україні ракет Zuni (airandspace.si.edu)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки завтра, 31 травня, анонсують передачу Україні військової допомоги у рамках нового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Карлу Бебб у Twitter.

"Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", - пише вона.

При цьому журналістка уточнила, що до пакету, зокрема, увійдуть:

  • снаряди для ЗРК Patriot;
  • артилерійські снаряди;
  • снаряди для РСЗВ HIMARS;
  • некеровані ракети повітря - земля Zuni;
  • системи ППО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.

Ракети Zuni

Ракети Zuni, які вже передавали Україні, можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною.

Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.

ППО Avenger

Системи ППО Avenger Україна також раніше вже отримувала від союзників. Їх встановлюють на шасі бронеавтомобіля HMMWV.

ЗРК можуть збивати повітряні цілі ворога на висоті від 0,5 до 3,8 кілометра та від 0,5 до 5,5 кілометра. До складу комплексу входять два контейнери по чотири ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС.

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